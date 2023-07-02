Нападающий «Нефтчи» Салданья: «Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб как «Зенит»

Нападающий азербайджанского «Нефтчи» Матеус Салданья рассказал корреспонденту «СЭ», поступали ли ему предложения от российских клубов.

«У меня никогда не было предложений из России. Было бы интересно мне выступать за «Зенит»? Конечно. Для меня было бы честью играть за такой большой и великий клуб как «Зенит», но все-таки я футболист «Нефтчи». Все зависит от моего клуба», — Салданья «СЭ».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел 17 матчей в чемпионате Азербайджана, забив 5 голов.