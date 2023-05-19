Зарема: «Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»

Зарема Салихова прокомментировала решение кассационного суда отказать генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову в выплате бывшем владельцем клуба Леонидом Федуном 89 миллионов рублей.

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения. Я благодарна юристам, которые выиграли все, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Газизов занимал должность генерального «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он занимает аналогичную должность в «Уфе». В этом сезоне уфимский клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 29 очков в 31 матче.