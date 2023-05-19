КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 14:48

Зарема: «Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Зарема Салихова прокомментировала решение кассационного суда отказать генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову в выплате бывшем владельцем клуба Леонидом Федуном 89 миллионов рублей.

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения. Я благодарна юристам, которые выиграли все, эта важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Газизов занимал должность генерального «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. На данный момент он занимает аналогичную должность в «Уфе». В этом сезоне уфимский клуб идет на 16-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 29 очков в 31 матче.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-gazizovu-mozhno-poprobovat-sebya-v-medialige-nadeyus-v-professionalnyi-sport-ego-uzhe-nikto-ne-vozmyot-252273/
Футбол
ФК Уфа
Зарема Салихова
Леонид Федун
Шамиль Газизов
2
Обсудить
Читайте также
Фанаты АЗ атаковали трибуны, на которых находились семьи игроков «Вест Хэма» после матча
В Москве ввели карантин из-за птичьего гриппа на нескольких территориях
«Алмазные» подвески: адаптация импортных авто может обойтись в миллион рублей
В Волгограде задержали мужчину после угроз убийством девушки в прямой трансляции
Кодовый звонок: мошенники придумали новую схему с кредитами
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев об обвинении Пискарева в сданных матчах: «Пустой разговор, детский сад»