Салтыков назвал Кварацхелию своим любимым игроком

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков рассказал о своих любимых футболистах.

«Рекомендует ли тренер ориентироваться на топовых игроков? Он знает моего любимого игрока в Европе — Хвичу Кварацхелию, мы с ним обсуждаем какие-то моменты. Евгений Игоревич — супертактик, один из лучших на моем пути. За Хвичей я следил, еще когда он в «Рубине» играл. Помню, смотрел с другом матч «Рубин» — «Ростов». Они сыграли 0:0, но Хвича левый фланг так отвозил... И между прокидывал, и эластико даже сделал. Я рад, что у него так идет карьера. На ком я рос? На Месси, конечно. У моего друга отец сильно увлекался футболом, он нам показывал игру Месси. Это лучший игрок всех времен. Такого, как он, еще не было. После того, как Аргентина выиграла чемпионат мира, очень сильно радовался за него — даже мурашки пошли по телу, никогда такого не было. Как будто я был на стадионе», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Кварцхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год, сыграв в составе казанского клуба более 70 матчей. Летом 2022 года грузинский футболист перешел в «Наполи». В нынешнем сезоне на его счету 36 игр за неаполитанцев, в которых он забил 14 голов и сделал 16 результативных передач.