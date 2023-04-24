Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:20

Салтыков назвал Ларина святым человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Воспитанник академии «Чертаново» Никита Салтыков, который сейчас выступает за «Акрон», рассказал о своих отношениях с экс-главной академии Николаем Лариным.

«Мы с ним давно знакомы, Николай Юрьевич мне помогал, особенно в истории с дисквалификацией. Он святой человек. Вообще не понимаю, что сейчас вокруг него происходит. Это один из лучших, если не лучший директор, он всегда был с нами, все для нас делал. Я с ним списывался, он мне приветы передавал. Письма ему писали, когда я еще в «Звезде» был. Его соцсети сейчас, понятно, ведет не он, но Николай Юрьевич все знает, все читает. Папа мой тоже с ним связь держал. Думаю, он даже там живет своими воспитанниками, весь в футболе — такой он человек», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-larin-svyatoi-chelovek-ne-ponimayu-chto-vokrug-nego-proiskhodit-245834/
0
Читайте также
Шведского экспериментатора травили судьи. Но он все равно изменил прыжки с трамплина
Непомнящий сыграл вничью с Дином в 11-й партии матча за звание чемпиона мира
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салтыков назвал Кварацхелию своим любимым игроком

Профсоюз футболистов: «В «Шиннике» заверили, что дискриминации в отношении Галимова нет»