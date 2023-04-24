Салтыков назвал Ларина святым человеком

Воспитанник академии «Чертаново» Никита Салтыков, который сейчас выступает за «Акрон», рассказал о своих отношениях с экс-главной академии Николаем Лариным.

«Мы с ним давно знакомы, Николай Юрьевич мне помогал, особенно в истории с дисквалификацией. Он святой человек. Вообще не понимаю, что сейчас вокруг него происходит. Это один из лучших, если не лучший директор, он всегда был с нами, все для нас делал. Я с ним списывался, он мне приветы передавал. Письма ему писали, когда я еще в «Звезде» был. Его соцсети сейчас, понятно, ведет не он, но Николай Юрьевич все знает, все читает. Папа мой тоже с ним связь держал. Думаю, он даже там живет своими воспитанниками, весь в футболе — такой он человек», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.