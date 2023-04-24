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Сегодня, 16:35

Салтыков рассказал о работе с Калешиным

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Евгением Калешиным.

«Я бы не сказал, что он жестко все контролирует. По сумкам нашим никто не шарит, домой к нам никто не ходит. Но дисциплина есть. Мне нравится это качество в тренере — мы должны делать то, что он говорит, и ничего не бояться. Это топ. И это работает. Вы сами видите наши результаты — значит, так и должно быть. Если кому-то не нравится, все равно надо все делать, потому что это дает результат. Показывает ли Калешин игры иностранных топ-клубов? Да, вот показывал фрагмент матча «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». «Севилья» пробила с подбора после углового. Ближе к бьющему был Санчо, но он повернулся пятой точкой к мячу — и мяч мимо него пролетел. А Каземиро сделал шаг в сторону, подставил свою грудь и заблокировал удар. Евгений Игоревич хочет, чтобы мы все были как Каземиро, а не отворачивались. Он сказал, что у Каземиро пять трофеев Лиги чемпионов, а у Санчо — ни одного. Это про то, каким должен быть менталитет», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Калешин работает в «Акроне» с сентября 2022 года. Под его руководством команда проиграла только два из 20-ти матчей в Первой лиге и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-kaleshin-khochet-chtoby-my-vse-byli-kak-kazemiro-a-ne-otvorachivalis-kak-sancho-245802/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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