Салтыков заявил, что Калешин спокойно может возглавить любой клуб РПЛ

Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил перспективы главного тренера команды Евгения Калешина возглавить один из клубов РПЛ.

«Евгений Игоревич спокойно может возглавить любой клуб РПЛ. Моё мнение — это топ-тренер, топ-психолог, топ-тактик. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его командой, которая бы находилась на самом высоком уровне в России. Он добился бы с ней положительных результатов», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Калешин работает в «Акроне» с сентября 2022 года. Под его руководством команда проиграла только два из 20-ти матчей в Первой лиге и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив по ходу турнира «Спартак».