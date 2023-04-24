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Сегодня, 16:44

Салтыков заявил, что Калешин спокойно может возглавить любой клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил перспективы главного тренера команды Евгения Калешина возглавить один из клубов РПЛ.

«Евгений Игоревич спокойно может возглавить любой клуб РПЛ. Моё мнение — это топ-тренер, топ-психолог, топ-тактик. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его командой, которая бы находилась на самом высоком уровне в России. Он добился бы с ней положительных результатов», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Калешин работает в «Акроне» с сентября 2022 года. Под его руководством команда проиграла только два из 20-ти матчей в Первой лиге и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив по ходу турнира «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/saltykov-kaleshin-mozhet-spokoino-vozglavit-lyuboi-klub-rpl-eto-top-trener-top-psikholog-top-taktik-245816/
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Евгений Калешин
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