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Сегодня, 14:44

Салуквадзе: «Бердыев — высококлассный тренер, для «Динамо» из Махачкалы лучше и быть не может»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о перспективах назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

«Бердыев — очень хороший, высококлассный тренер. Для «Динамо» лучше и быть не может, уверен результат будет хороший. Таких грамотных тренеров не найдешь, не только в России, но и в Европе. Если назначили, значит, Бердыев уверен, что результат будет. Если задачи нет, он не пойдет. Много будет зависеть от финансов, чтобы выйти в РПЛ, нужны хорошие футболисты. Уверен, что результат будет быстрым. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — 100%», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-berdyev-vysokoklassnyi-trener-dlya-makhachkalinskogo-dinamo-luchshe-i-byt-ne-mozhet-264994/
Лаша Салуквадзе
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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