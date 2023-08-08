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Сегодня, 00:34

Савин хочет, чтобы «Торпедо» показывало зрелищный футбол

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что для его клуба главное — зрелищная игра, которая будет нравиться болельщикам.

«Стартовали бодро, в следующих двух матчах хотели бы, конечно, заработать больше очков, и всякое бывает, но так не должно быть — терять так очки. Но, тем не менее, мы действительно делаем большую работу. Безусловно, мы хотим выйти в РПЛ. Для нас главное — заложить качественный фундамент развития всего клуба, чтобы в долгосрочной перспективе команда демонстрировала интересный футбол, в первую очередь, была интересна зрителям вне зависимости от того, какой результат. Для нас — это главенствующее. Уверены, что тот результат и амбиции, что мы закладываем, они будут достигнуты благодаря качественной работе всех департаментов», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После четырех туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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