Савин заявил, что сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона для команды и подтвердил, что арена будет введена в эксплуатацию в сезоне-2026/27.

«Не поменялись ли планы сдачи объекта? Не поменялись — в конце 2025-го года. Сезон-2026/27 мы начнем на новой арене. Застройщик эту дату не менял», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

После 9 туров «Торпедо» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).