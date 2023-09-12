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Сегодня, 20:56

Савин заявил, что сезон-2026/27 «Торпедо» начнет на новой арене

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о строительстве нового стадиона для команды и подтвердил, что арена будет введена в эксплуатацию в сезоне-2026/27.

«Не поменялись ли планы сдачи объекта? Не поменялись — в конце 2025-го года. Сезон-2026/27 мы начнем на новой арене. Застройщик эту дату не менял», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

После 9 туров «Торпедо» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yaroslav-savin-sezon-2026-2027-torpedo-nachnet-na-novoj-arene/
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 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
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 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
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13
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14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
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 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
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 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
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16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
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 - : -
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