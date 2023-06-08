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Сегодня, 18:33

Сайманов считает, что «Рубин» вернулся бы в РПЛ и под руководством Слуцкого

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, как увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера казанцев повлияло на результаты команды в прошедшем сезоне.

«Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в «Рубине». В первый сезон, когда он пришел, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ. А на следующий год мы уже вышли в еврокубки. Уверен, все было бы хорошо, мы собрали шикарную команду. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. У нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже. Но я уверен, что и со Слуцким мы сто процентов вернулись бы», — приводит слова Сайманова Sport24.

Слуцкий был уволен из «Рубина» в ноябре прошлого года — затем казанцы заняли первое место в таблице Первой лиги и пробились в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-08-saymanov-rubin-vernulsyaby-v-rpl-i-pod-rukovodstvom-slutskogo
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Рустем Сайманов
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