Сборные Медиалиги и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре

Зимой может состояться товарищеский матч между сборными Медиалиги и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как утверждает Legalbet, матч запланирован на 6 декабря. Команды хотят провести игру на юге России, но конкретное место пока не выбрано. Организаторы ищут специалиста, который мог бы возглавить сборную ФНЛ. В Медиалиге подтвердили, что работа над событием идет.

В декабре 2023 года сборные ФНЛ и Медиалиги уже играли друг с другом. Тогда команда ФНЛ под руководством Евгения Калешина одержала уверенную победу со счетом 4:0. Встреча прошла в Каспийске.