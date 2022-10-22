Счетная палата не нашла нарушений в расходах «Уфы» в 2022 году

Власти Башкирии не нашли нарушений в расходовании бюджетных денег «Уфой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в течение 2022 года региональные счетная палата и ревизионная комиссия проводили в «Уфе» проверки по бюджетным и внебюджетным расходованиям средств. По их результатам никаких нарушений выявлено не было.

СМИ также сообщали, что сотрудников «Уфы» уведомили о сокращениях через два месяца, если финансовая ситуация не будет исправлена. После этого стало известно, что министерство спорта Башкирии войдет в число учредителей АНО «Футбольный клуб «Уфа».

После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.