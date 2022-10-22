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Сегодня, 18:18

Счетная палата не нашла нарушений в расходах «Уфы» в 2022 году

Власти Башкирии не нашли нарушений в расходовании бюджетных денег «Уфой». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в течение 2022 года региональные счетная палата и ревизионная комиссия проводили в «Уфе» проверки по бюджетным и внебюджетным расходованиям средств. По их результатам никаких нарушений выявлено не было.

СМИ также сообщали, что сотрудников «Уфы» уведомили о сокращениях через два месяца, если финансовая ситуация не будет исправлена. После этого стало известно, что министерство спорта Башкирии войдет в число учредителей АНО «Футбольный клуб «Уфа».

После 14 туров Первой Лиги «Уфа» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/schetnaya-palata-i-revizionnaya-komissiya-ne-nashli-narushenij-v-rashodah-ufy-v-2022-godu/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Локомотив 1
Динамо 0
1-й тайм

П2

27%

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25%

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ФК Уфа
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