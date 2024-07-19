Селюк — о ситуации с Гбамбле: «Торпедо» не может оплачивать истерию Кононова»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Торпедо» Нене Гбамбле, поделился мнением о перспективах игрока в московской команде.

Ранее главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отказался работать с Гбамбле после того, как агент африканского футболиста Дмитрий Селюк раскритиковал другого новичка «автозаводцев» — колумбийца Вилинтона Апонсе.

— Дела у Нене нормально. Тут нужно спрашивать у «Торпедо», — приводит слова Гбамбле Metaratings.ru. — Команда только что взяла его у «Ахмата». То, что у Кононова недоистерия, это дело такое. Клуб же не может оплачивать его истерию.

— Если Нене останется, не получится так, что Кононов не будет давать ему играть?

— Может и получится, а может быть так, что поменяют Кононова. Посмотрим, как он будет выполнять задачу.

Гбамбле перешел из «Ахмата» в «Торпедо» летом нынешнего года за 70 тысяч евро, подписав контракт на один год.

В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.