Селюк: «Защитник «Шинника» Загре легко заиграл бы в «Локомотиве»

Агент центрального защитника ярославского «Шинника» Бэна Загре Дмитрий Селюк заявил, что футболист сборной Буркина-Фасо был бы одним из лучших в большинстве команд РПЛ.

«Загре мог бы играть в «Локомотиве», он не хуже их футболистов. Просто у нас некоторые клубы смотрят на Европу, еще куда-то, а под ногами не видят. Загре мощный и здоровый, поэтому он может быть не для них, если они ищут себе защитника-игровика. Но Загре все тоже может. Вот в «Ахмате», «Химках» он бы точно играл. Загре способен спокойно выступать в командах с шестого по 16-е места в таблице РПЛ. Он будет там одним из лучших. Ему просто надо адаптироваться», — сказал Селюк Legalbet.

25-летний Загре стал футболистом «Шинника» в феврале 2024 года, перейдя из казахстанского «Кайсара». В нынешнем сезоне он провел за ярославцев восемь матчей. Контракт футболиста с «Шинником» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.