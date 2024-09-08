Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:30

Селюк: «Защитник «Шинника» Загре легко заиграл бы в «Локомотиве»

Telegram Дзен

Агент центрального защитника ярославского «Шинника» Бэна Загре Дмитрий Селюк заявил, что футболист сборной Буркина-Фасо был бы одним из лучших в большинстве команд РПЛ.

«Загре мог бы играть в «Локомотиве», он не хуже их футболистов. Просто у нас некоторые клубы смотрят на Европу, еще куда-то, а под ногами не видят. Загре мощный и здоровый, поэтому он может быть не для них, если они ищут себе защитника-игровика. Но Загре все тоже может. Вот в «Ахмате», «Химках» он бы точно играл. Загре способен спокойно выступать в командах с шестого по 16-е места в таблице РПЛ. Он будет там одним из лучших. Ему просто надо адаптироваться», — сказал Селюк Legalbet.

25-летний Загре стал футболистом «Шинника» в феврале 2024 года, перейдя из казахстанского «Кайсара». В нынешнем сезоне он провел за ярославцев восемь матчей. Контракт футболиста с «Шинником» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шинник
Дмитрий Селюк

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя