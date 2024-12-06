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Сегодня, 13:18

Селюк полагает, что Ари не продержится долго на посту спортивного директора «Торпедо»

Алина Савинова
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Российский агент Дмитрий Селюк поделился мнением о назначении Ари на пост спортивного директора «Торпедо».

«Я думаю, он долго не будет работать. Уверен, что серьезным руководителям не понравится этот мат, шоу, позиционирование себя. Потом придут три пьяницы из Бразилии, но за них возьмут столько, что «Торпедо» за эти деньги можно содержать четыре года. Вот чем это все закончится. Ари больше подошла бы песня: «Бутылка вина, не болит голова, а болит у того, кто не делает ничего». Это мотивационная песня Ари. Когда я услышал, что Ари назначили в «Торпедо», я не удивился, я охренел», — цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Ари занял должность спортивного директора автозаводцев 3 декабря.

По итогам 21 тура «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице первой лиги с 43 очками.

Источник: Vprognoze.ru
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Селюк
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