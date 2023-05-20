Семин: «Балтика» — это украшение для РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

«Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» — это украшение для РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.