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Сегодня, 06:58

Семин: «Балтика» — это украшение для РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото ФК &quot;Балтика&quot;
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича с выходом в РПЛ.

«Можно только поздравить «Балтику», они молодцы. Это достойный город, прекрасный стадион, там есть все, чтобы клуб успешно выступа в РПЛ. Игнашевич проделал великолепную работу, он добился первого серьезного успеха в своей карьере. «Балтика» — это украшение для РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

19 мая «Балтика» досрочно гарантировала себе выход в РПЛ благодаря ничейному результату в матче «Алании» с «Акроном» (0:0). За 3 тура до конца сезона калиниградцы с 64 очками лидируют в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-ignashevich-prodelal-velikolepnuyu-rabotu-pozdravlyayu-baltiku-s-vy-hodom-v-rpl/
Сергей Игнашевич
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
Юрий Семин
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