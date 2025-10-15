Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига PARI (ФНЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

15 октября, 17:41

Семин предложил ввести ограничение на количество тренеров в сезоне из-за частой смены специалистов в «Торпедо»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о перестановках в тренерском штабе «Торпедо».

15 августа 2025 года московский клуб объявил об отставке Олега Кононова, который возглавлял команду с января 2024 года. 13 сентября 2025 года главным тренером команды был назначен Дмитрий Парфенов. 15 октября «Торпедо» объявило об отставке Парфенова и возвращении Кононова.

«Наверное, нужно вводить регламент, который будет регулировать количество тренеров команды в сезоне. Потому что эти бесконечные перестановки одних и тех же не приносят пользы. Игроки не успевают знакомиться с тренером», — сказал Семин «СЭ».

«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги.

7

  • CCEP

    По-моему, странная инициатива. Работодатель всегда имеет право уволить подчинённого, во всём мире так, разве что, возможно, в Японии не так, там существуют пожизненные контракты.

    19.10.2025

  • mikeV

    И так уже заругулировали всё что можно и не можно, на порядок больше, чем во времена СССР. Хотят придурки-владельцы платить неустойки и бардак у себя устраивать - пусть делают.

    16.10.2025

  • Alexei Bondarenko

    Семин прав. В советское время смены тренеров и дозаявки игроков были единичными случаями. Да и переходы в межсезонье - тоже. Сейчас табунами ходят из команды в команду (к слову, это не касается топ-клубов). Названа заявка на сезон - все. Назначили не того тренера, ну так и страдайте с ним до конца сезона. Набрали не тех игроков к марту - до октября их терпите. А сейчас базар какой-то: в первом туре играет состав, из которого нет никого в десятом, а в десятом - кого уже нет в двадцатом. Кстати, по заменам во время игры тоже самое. Тренер должен был думать, кого выставляет. А так: после перерыва две замены "не вписался в игру". А ты о чем до игры думал?

    16.10.2025

  • Кариока_двойка.

    Хорошо бы и по самим тренерам сделать какое-то регулирование допуска к определенному уровню работы. Вылетел в фнл, будь добр отработать в фнл, а не как Игнашевич с Аленичевым ждать предложений только из ПЛ. Как же так, Балтику значит утопил в фнл, а сам типа достоин лучшего. Довольно подло мне кажется. А то у нас действительно одни и те же Ташуевы, Шалимовы, Гончаренки перетренировали уже все команды, скоро по второму кругу пойдут. Ну а таким клоунам как Мостовой, вообще в обязательном порядке начинать только со второй лиги, не выше. А какой он был великий футболист, пусть рассказывает в Кубани где-нибудь футболистам.

    16.10.2025

  • П_о_в_а_р

    Зеня Кисляка с Глебовым покупает зимой кстати. (инсайд)

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    -Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

  • Степочкин

    А еще было бы неплохо сделать запрет на трансферы между клубами РПЛ по ходу сезона. Разрешить только из ФНЛ , своих и чужих академий не заигранных молодых футболистов и иностранцев. После окончания сезона разрешить и между клубами РПЛ. Задолбали эти ослабления конкурентов по ходу сезона.

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Дмитрий Парфенов
    Олег Кононов
    Юрий Семин
    Футбол
    Первая лига
    ФК Торпедо (Москва)
    Читайте также
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Популярное видео
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Торпедо»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Черноморец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Волга» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Урал» — «Сокол»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Факел»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя