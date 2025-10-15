Семин предложил ввести ограничение на количество тренеров в сезоне из-за частой смены специалистов в «Торпедо»

15 октября, 17:41
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о перестановках в тренерском штабе «Торпедо».
15 августа 2025 года московский клуб объявил об отставке Олега Кононова, который возглавлял команду с января 2024 года. 13 сентября 2025 года главным тренером команды был назначен Дмитрий Парфенов. 15 октября «Торпедо» объявило об отставке Парфенова и возвращении Кононова.
«Наверное, нужно вводить регламент, который будет регулировать количество тренеров команды в сезоне. Потому что эти бесконечные перестановки одних и тех же не приносят пользы. Игроки не успевают знакомиться с тренером», — сказал Семин «СЭ».
«Торпедо» с 10 очками после 14 туров занимает последнее, 18-е место в таблице первой лиги.
По-моему, странная инициатива. Работодатель всегда имеет право уволить подчинённого, во всём мире так, разве что, возможно, в Японии не так, там существуют пожизненные контракты.
И так уже заругулировали всё что можно и не можно, на порядок больше, чем во времена СССР. Хотят придурки-владельцы платить неустойки и бардак у себя устраивать - пусть делают.
Семин прав. В советское время смены тренеров и дозаявки игроков были единичными случаями. Да и переходы в межсезонье - тоже. Сейчас табунами ходят из команды в команду (к слову, это не касается топ-клубов). Названа заявка на сезон - все. Назначили не того тренера, ну так и страдайте с ним до конца сезона. Набрали не тех игроков к марту - до октября их терпите. А сейчас базар какой-то: в первом туре играет состав, из которого нет никого в десятом, а в десятом - кого уже нет в двадцатом. Кстати, по заменам во время игры тоже самое. Тренер должен был думать, кого выставляет. А так: после перерыва две замены "не вписался в игру". А ты о чем до игры думал?
Хорошо бы и по самим тренерам сделать какое-то регулирование допуска к определенному уровню работы. Вылетел в фнл, будь добр отработать в фнл, а не как Игнашевич с Аленичевым ждать предложений только из ПЛ. Как же так, Балтику значит утопил в фнл, а сам типа достоин лучшего. Довольно подло мне кажется. А то у нас действительно одни и те же Ташуевы, Шалимовы, Гончаренки перетренировали уже все команды, скоро по второму кругу пойдут. Ну а таким клоунам как Мостовой, вообще в обязательном порядке начинать только со второй лиги, не выше. А какой он был великий футболист, пусть рассказывает в Кубани где-нибудь футболистам.
Зеня Кисляка с Глебовым покупает зимой кстати. (инсайд)
А еще было бы неплохо сделать запрет на трансферы между клубами РПЛ по ходу сезона. Разрешить только из ФНЛ , своих и чужих академий не заигранных молодых футболистов и иностранцев. После окончания сезона разрешить и между клубами РПЛ. Задолбали эти ослабления конкурентов по ходу сезона.
