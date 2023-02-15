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Сегодня, 12:52

Сербский агент считает, что «Шинник» не получит компенсацию от организаторов сборов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Анжи», «Алании», «Сибири», а ныне агент Никола Валентич прокомментировал «РБ Спорт» драку футболистов «Шинника» и «Миная».

«Здесь полная вина организаторов сборов. Понятно же, что ситуация и без того напряженная, до такого не должно было доходить. Необходимо разделять команды. Если в гостинице живет российский клуб, не надо туда заселять украинцев и наоборот. Ясно ведь, что из этого ничего хорошего сейчас не выйдет. Но с организаторов тут вряд ли потребуешь какой-то штраф или компенсацию. Не они же устроили драку, а сами футболисты. Одновременно приезжает множество команд, наверное, они просто запутались», — приводит слова Валентича «РБ Спорт».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/serbskij-agent-vryad-li-shinnik-poluchit-kompensatsiyu-ot-organizatorov-sborov/
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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