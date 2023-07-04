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Сегодня, 11:29

Сербский футболист Деспотович заявил о желании получить российское гражданство

Алина Савинова
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Сербский форвард тульского «Арсенала» Джордже Деспотович рассказал, что хотел бы получить российское гражданство.

«Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет [с тех пор, как играю в России]. У меня жена и ребенок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта», — приводит Sport24 слова Деспотовича.

Сербский футболист в России выступал за «Оренбург» (2018-2022), «Рубин» (2020-2021), а с 2022 года он является игроком тульского «Арсенала». В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 11 матчей в первой лиге и 1 — в FONBET Кубке России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-serbskiy-futbolist-despotovich-khochet-pasport-rf-byt-rossiyskim-grazhdaninom-dlya-menya-bolshaya-chest
Джордже Деспотович
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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