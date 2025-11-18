Видео
Сегодня, 14:34

Собянин заявил, что реконструкцию стадиона «Торпедо» в Москве завершат в 2026 году

Руслан Минаев

Реконструкцию стадиона «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова в Москве завершат в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня идут работы, которые уже находятся в продвинутой, можно сказать, завершающей стадии. Современное поле, современный стадион, тренировочные поля, детская академия футбола и так далее. Я думаю, это будет один из самых лучших стадионов нашей страны», — цитирует ТАСС Собянина.

На данный момент готовность объекта составляет 70 процентов. Реконструкцию планируют завершить в третьем квартале 2026-го. После обновления арена будет вмещать около 15 тысяч человек.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги-2025/26 после 19 туров. Сейчас черно-белые проводят домашние матчи на «Арене Химки».

Источник: ТАСС
2

  • Millwall82

    интересно, а кто на него ходить будет? На втордив.

    18.11.2025

  • Корнелий Ш

    Ну и нафига в Москве ещё один пустой стадион?

    18.11.2025

    ФК Торпедо (Москва)
    Сергей Собянин
