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Сегодня, 12:43

Сесар Навас сообщил, что покинул структуру казанского «Рубина»

Алина Савинова
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Чемпион России Сесар Навас покинул структуру «Рубина», сообщает «Чемпионат».

С 2019 года бывший испанский футболист занимал пост директора селекционного отдела клуба, но оставил его после смены топ-менеджмента в «Рубине».

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год и с 2017 по 2018-й. Всего он провел 255 матчей за казанскую команду и отметился 4 забитыми голами. В составе «Рубина» испанец стал чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка страны. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4986553-sesar-navas-pokinul-strukturu-rubina.html
Сесар Навас
ФК Рубин (Казань)
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