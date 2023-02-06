Сесар Навас сообщил, что покинул структуру казанского «Рубина»

Чемпион России Сесар Навас покинул структуру «Рубина», сообщает «Чемпионат».

С 2019 года бывший испанский футболист занимал пост директора селекционного отдела клуба, но оставил его после смены топ-менеджмента в «Рубине».

Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год и с 2017 по 2018-й. Всего он провел 255 матчей за казанскую команду и отметился 4 забитыми голами. В составе «Рубина» испанец стал чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды обладателем Суперкубка страны. В феврале 2019 года он объявил о завершении карьеры.