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Сегодня, 11:00

Газизов: «Бердыев зажег «Динамо», двинул вперед, а мы не оступились!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ» о том, как будет строиться селекция клуба, который вышел в РПЛ.

— Когда поняли, что задачу можно решить? Все-таки после неожиданного ухода Курбана Бердыева далеко не все верили, что команда выйдет в РПЛ при Хасанби Биджиеве.

— Эудардович (Хасанби Биджиев. — Прим. «СЭ») огромный молодец. Прийти после такого специалиста, как Бекиич (Курбан Бердыев), и решить задачу... Не каждый сможет! Вчера у него был день рождения. Представляете, какой он сегодня подарок получил! Заслужил! Как и весь тренерский штаб.

— Как думаете, Курбан Бердыев не сожалеет о своем решении зимой покинуть пост наставника сине-белых?

— Давайте сейчас не об этом. Все равно он зажег команду, двинул ее вперед. Мы продолжили дело и не оступились. Это самое важное.

— Зимой вы никого деньгами не убивали, провели точечную селекцию. Но как будет сейчас? Под РПЛ же нужны другие приобретения?

— Посмотрим. Трансферы любят тишину. Мы разговаривали с Гаджи Муслимовичем на эту тему. Он четко определил, что мы должны развивать наших футболистов через учебно-тренировочный процесс. У нас самая молодая команда в ФНЛ. В матче против «Родины» вышли четыре лимитчика. А потом на поле появился и пятый! Это говорит о серьезном потенциале «Динамо». Очень важно сохранить костяк. Будем откровенны, в эту команду мало кто верил, но ребята всем все доказали. Все добавили в плане мастерства и менталитета. Серьезнейший скачок.

— Нет опасений, что сейчас Касинтуру у вас переманят?

— Это футбол. Рано говорить о том, что он точно останется. Если поступает реально хорошее предложение, клуб должен давать футболисту возможность расти дальше. Мне бы хотелось и в предстоящем сезоне работать с Эгашем. Но как все сложится... Поживем — увидим. Не хочется кого-то выделять. Я горд, что работаю в этой команде, с этими ребятами. Горд!

Александр Кокорин. «Позвоню Кокорину: «Эх, Саша, Саша, что ж ты нас не дождался?!» Газизов — о выходе Махачкалы в РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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