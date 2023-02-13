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Сегодня, 16:18

Шаронов назвал Илью Агапова одним из лучших воспитанников «Рубина»

Алина Савинова
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал о взаимодействии академии «Рубин» с основной командой.

«Не знаю, как сейчас, но раньше всегда можно было увидеть, даже несмотря на форму, что играет именно академия «Рубин», потому что команды играли в едином стиле. Илья Агапов на данный момент, наверное, лучший игрок, который прошел это обучение», — цитирует Шаронова «Спорт День за Днем».

Агапов перешел из «Рубина» в «Спартак» летом 2021 года. Затем он выступал в «Нижнем Новгороде», а сейчас является игроком ЦСКА.

Шаронов возглавлял молодежку «Рубина» с 2017 по 2019 год, а в сезоне-2019/20 был тренером в основной команде.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sharonov-nazval-agapova-odnim-iz-luchshikh-vospitannikov-rubina
Роман Шаронов
Илья Агапов
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