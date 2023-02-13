Шаронов поделился мнением о футболе Бердыева в «Рубине»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов рассказал, в чем заключались принципы игры «Рубина» Курбана Бердыева.

«Мы должны были четко занимать те позиции, которые он требовал. В обороне каждый игрок занимал определенные позиции. Если говорим про атаку, то она больше строилась на понимании эпизода игроками. В 2009 году, который был лучшим в плане атаки, тот подбор игроков создавал баланс в игре Курбана Бекиевича. Это говорят и цифры — мы были лидерами по забитым и пропущенным голам. В моей карьере это был идеальный футбол как в обороне, так и в атаке. Но игроков набирал он, поэтому это не случайность», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шаронова.

Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013 год, с 2017 по 2019-ый. Сейчас 70-летний специалист возглавляет «Сочи».