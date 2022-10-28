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Сегодня, 21:01

Гол Самойлова принес «Шиннику» победу над тульским «Арсеналом»

Мария Гусева
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«Шинник» на своем поле обыграл тульский «Арсенал» в матче 16-го тура ФНЛ — 2:1.

В составе ярославского клуба отличился Илья Грузнов, открывший счет на 13-й минуте. На 63-й минуте форвард «Арсенала» Кирилл Панченко сравнял счет. Окончательный счет в игре установил полузащитник «Шинника» Дмитрий Самойлов на 79-й минуте.

Защитник ярославского клуба Андрей Семенов получил красную карточку на 45+4-й минуте и был удален с поля.

После шестнадцати туров «Шинник» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Арсенал» идет шестым — 25 очков.

Россия. ФНЛ. 16-й тур
28 окт, 19:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Арсенал Т

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Шинник
2
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«Шинник» — «Арсенал»: за что удален Семенов, почему не назначен пенальти?