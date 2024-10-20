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Сегодня, 14:00

«Шинник» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» встретится с «Балтикой» в матче 15-го тура первой лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Шинник» и «Балтика» встретятся в 15-м туре первой лиги в воскресенье, 20 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле, стартовый свисток прозвучит в 15.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча пройдет в группе первой лиги в соцсети «ВКонтакте» и на сайте matchtv.ru.

Основные события игры «Шинник» — «Балтика» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
20 окт, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Балтика

В 14 матчах первой лиги «Шинник» набрал 14 очков, «Балтика» — 24. В предыдущем туре ярославцы проиграли «Нефтехимику» со счетом 0:1, а калининградцы победили «Аланию» — 2:0.

В сезоне-2023/24 «Шинник» финишировал на седьмом месте в турнире первой лиги, «Балтика» заняла 15-е место в премьер-лиге и вернулась в ФНЛ.

Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Шинник

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