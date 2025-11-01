«Шинник» обыграл «Челябинск» и прервал серию из 5 матчей без побед

«Шинник» дома обыграл «Челябинск» в матче 17-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 15-й минуте встречи забил форвард хозяев Руслан Куль.

«Шинник» прервал серию из 5 матчей во всех турнирах без побед. В 5 последних играх ярославцы потерпели 3 поражения и 2 раза сыграли вничью.

«Шинник» поднялся на девятое место в таблице Первой лиги с 22 очками в 17 матчах, «Челябинск» идет на седьмой строчке с 25 очками в 16 играх.

«Шинник» проведет следующий матч на выезде с «Ротором», а «Челябинск» сыграет в гостях с «Уралом».