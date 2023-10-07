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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Шинник» — «Енисей»: смотреть прямую трансляцию матча Мелбет-Первой лиги

Видеотрансляция матча Мелбет-Первой лиги «Шинник» — «Енисей» в ВК начнется в 16.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
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Ярославский «Шинник» сыграет на своем поле против красноярского «Енисея» в матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги. Встреча пройдет на стадионе «Шинник» в городе Ярославль, начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Шинник» — «Енисей» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Шинник» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. «Енисей» с 14 баллами располагается на 13-й строчке.

Узнать расписание трансляций 13-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

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Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Шинник
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