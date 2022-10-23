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Сегодня, 18:21

«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2»

Мария Гусева

«Алания» на выезде разгромила «Краснодар-2» в матче 15-го тура ФНЛ — 3:0.

В составе гостей голами отметились Николай Гиоргобиани, Максим Петров и Ислам Машуков.

После пятнадцати туров «Алания» лидирует в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Краснодар-2» занимает 16-е место — 12 очков.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Стадион академии ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
0:3
Алания

В другом матче «Шинник» на своем поле с минимальным счетом обыграл «КАМАЗ» — 1:0.

Победу ярославскому клубу принес гол Эльдара Низамутдинова на 81-й минуте.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
КАМАЗ

Махачкалинское «Динамо» на своей арене обыграло «Кубань» — 2:1.

В составе гостей единственный забитый гол на счету Алексея Рыбина.

У хозяев отличились Сослан Кагермазов и Абакар Гаджиев, принесший победу своей команде на 90+1-й минуте.

Россия. ФНЛ. 15-й тур
23 окт, 16:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
2:1
Кубань

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК КАМАЗ
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
ФК Шинник
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