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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:00

«Шинник» — «КАМАЗ»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция матча «Шинник» — «КАМАЗ» во Вконтакте начнется в 13.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник».
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«Шинник» на своем поле в Ярославле сыграет против «КАМАЗа» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги 18 ноября. Встреча пройдет на одноименном стадионе «Шинник». Начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Шинник» — «КАМАЗ» можно будет бесплатно в официальном сообществе Мелбет-Первой лиги в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте matchtv.ru и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск.

Следить за ключевыми событиями игры «Шинник» — «КАМАЗ» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Ярославцы с 22 баллами располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Набережных Челнов занимает 9-е место с 24 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК КАМАЗ
ФК Шинник
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