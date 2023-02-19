«Шинник» направил запрос агенту-организатору сборов в Турции

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков сообщил «СЭ» о том, что клуб направил запрос агенту-организатору сборов в Турции после произошедшей драки с футболистами украинского «Миная».

«Мы отправили запрос агенту-организатору сборов в Турции. Действуем последовательно. Ждем ответа. Мы надеемся хотя бы получить ответ с разъяснениями о произошедшем. А именно о том, почему мы оказались в одном отеле с командой «Минай», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция). Российская команда заехала в гостиницу во время выходных перед началом очередного сбора, а украинская в том же месте завершала свой.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время избили в лифте футболиста «Шинника». Все закончилось массовой потасовкой на этаже ярославцев.

Российскому клубу пришлось сменить место базирования на сборах. Украинская команда также переехала в другой отель.