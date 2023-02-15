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Сегодня, 13:14

«Шинник» не будет обращаться в УЕФА по поводу драки с украинскими футболистами: «Это не в компетенции клуба»

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном обращении клуба в УЕФА для разбирательства в конфликте с игроками украинской команды «Минай» на сборах в Турции.

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ. В нашей компетенции — только обращение по договору с агентом. Политические истории — это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА — это только право РФС», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Ранее Кулаков заявил «СЭ», что «Шинник» намерен обратиться к агенту-организатору сборов команды в Турции за разъяснениями по поводу конфликта с украинским «Минаем».

Футболисты &laquo;Шинника&raquo;. Украинские футболисты напали на игроков «Шинника» в турецком отеле. Что об этом известно

Футбол
Первая лига
ФК Шинник
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«Шинник» обратится к агенту — организатору сборов за разъяснениями по конфликту с украинскими игроками в Турции