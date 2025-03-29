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Мелбет-Первая Лига

29 марта, 15:15

«Шинник» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в 26-м туре первой лиги 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в 26-м туре первой лиги в субботу, 29 марта. Игру примет стадион «Шинник» в Ярославле. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Трансляцию встречи «Шинник» — «Нефтехимик» проведет официальная группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур.
29 марта, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Нефтехимик

Перед игровым днем «Шинник» с 28 очками после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» с 29 очками идет в лиге 11-м.

Ярославцы в предыдущем матче турнира обыграли «Сочи» (2:1), а нижнекамцы уступили «Енисею» (0:2).

Первая лига
ФК Шинник
ХК Нефтехимик
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