«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в 26-м туре первой лиги 29 марта

«Шинник» и «Нефтехимик» встретятся в 26-м туре первой лиги в субботу, 29 марта. Игру примет стадион «Шинник» в Ярославле. Стартовый свисток — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре «СЭ».

Трансляцию встречи «Шинник» — «Нефтехимик» проведет официальная группа первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур.

29 марта, 17:00. Шинник (Ярославль)

Перед игровым днем «Шинник» с 28 очками после 25 туров занимает 14-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» с 29 очками идет в лиге 11-м.

Ярославцы в предыдущем матче турнира обыграли «Сочи» (2:1), а нижнекамцы уступили «Енисею» (0:2).