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«Шинник» дома победил «Нефтехимик» в матче ФНЛ

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«Шинник» в домашнем матче 8-го тура первой лиги с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» (1:0). Единственный гол на 4-й минуте игры забил защитник Игорь Соколов.

Команда из Нижнекамска потерпела четвертое поражение подряд.

Россия. ФНЛ. 8-й тур
03 сент, 14:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:0
Нефтехимик

ФК Нефтехимик
ФК Шинник
1
0
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 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 8 4 2 2 14-6 14
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 Шинник 8 4 1 3 9-9 13
6
 Динамо Мх 8 3 3 2 6-4 12
7
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
8
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
9
 СКА-Хаб. 8 3 2 3 8-8 11
10
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
11
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
12
 Черноморец 8 1 7 0 5-4 10
13
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
14
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 8 1 1 6 5-13 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 2
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 1 : 0
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 0 : 0
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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