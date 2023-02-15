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Сегодня, 11:15

«Шинник» обратится в отель за разъяснениями по поводу соседства с украинским клубом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что руководство ульяновского клуба обратится в отель Royal Seginus в турецкой Анталье с просьбой разъяснить, почему он не проинформировал российскую команду о проживании в нем игроков украинского «Миная».

«Отель не информировал о соседстве с украинским клубом. Мы ехали в полной уверенности, что там никого нет, потому что бронировали отель еще в ноябре. Мы обязательно обратимся в отель за разъяснением этой ситуации», — приводит слова Кулакова ТАСС.

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Руководство «Шинника» заявило, что игроки ярославского клуба не были инициаторами конфликта с футболистами «Миная», опубликовав официальное заявление.

Источник: https://tass.ru/sport/17052299
Футбол
ФК Шинник
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