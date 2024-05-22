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Сегодня, 17:59

«Шинник» объявил о продлении контракта с Дмитрием Черышевым

Владислав Корегин
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«Шинник» подписал новый контракт с главным тренером Дмитрием Черышевым, сообщает официальный сайт команды.

По информации источника, 55-летний специалист достиг договоренности с руководством ярославцев о продолжении сотрудничества. В данный момент срок нового соглашения тренера не уточняется.

Черышев возглавил «Шинник» в декабре 2023 года. При нем команда одержала 7 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

После 33 туров клуб из Ярославля занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 48 очков.

Источник: ФК «Шинник»
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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