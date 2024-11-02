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Сегодня, 08:35

«Шинник» проявлял интерес к нападающему «Локомотива» Радиковскому

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«Шинник» проявлял интерес к нападающему московского «Локомотива» Дмитрию Радиковскому, сообщает Legalbet.ru.

Ярославский клуб летом 2024 года рассматривал Радиковского в качестве усиления и мог взять футболиста в аренду, но остановился на кандидатуре форварда «Сочи» Захара Федорова, который перешел в «Шинник» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 19-летний Федоров провел за «Шинник» 14 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. 19-летний Радиковский в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» два матча в FONBET Кубке России и забил один гол.

Источник: Legalbet.ru
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шинник

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