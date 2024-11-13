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Сегодня, 09:58

«Шинник» расторг контракт с травмированным Сулейманом Фофана

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«Шинник» договорился с травмированным центральным защитником Сулейманом Фофана о прекращении срока действия контракта, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Клуб принял решение расстаться с 22-летним французом 1 января 2025 года в связи с необходимостью длительного восстановления футболиста после полученного повреждения.

Фофана перешел в «Шинник» израильского клуба «Бней-Йегуда». Защитник провел за ярославцев три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Футбол
Первая лига
ФК Шинник

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