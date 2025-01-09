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Сегодня, 16:47

«Шинник» расторг контракт с Жамалетдиновым

Камила Абдурахманова
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«Шинник» объявил о расторжении соглашения с экс-форвардом ЦСКА Тимуром Жамалетдиновым.

«Футбольный клуб благодарит Тимура за игру в составе команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «Шинника».

27-летний нападающий играл за ярославскую команду с июля 2024 года. В текущем сезоне Жамалетдинов провел за «Шинник» 22 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

Жамалетдинов был игроком ЦСКА с 2017 по 2019 год, в составе клуба он стал обладателем Суперкубка России. Затем он отправился в аренду в польский «Лех». После возвращения в Россию он выступал за «Уфу», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь».

Источник: Telegram-канал «Шинника»
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Тимур Жамалетдинов
Футбол
ФК Шинник
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