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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:59

Дубль Андреева помог «Шиннику» одержать победу над «Родиной»

Алина Савинова
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«Шинник» на выезде обыграл «Родину» в матче 11-го тура Мелбет-Первой Лиги — 4:1.

У клуба из Ярославля Игорь Андреев оформил дубль (26-я и 58-я минуты), Василий Алейников реализовал пенальти на 80-й минуте встречи и еще один мяч забросил Данила Сухомлинов (90+5-я минута). За московскую команду гол забил Астемир Гордюшенко (57-я минута).

«Шинник» вышел на третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 19 очков. «Родина» идет на 12-й позиции, имея в активе 14 очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 18:00. Спартак (4-е поле) (Москва)
Родина
1:4
Шинник

Матч «Акрона» и «Нефтехимика» завершился нулевой ничьей — 0:0.

Тольяттинский клуб расположился на 4-й строчке в таблице первой лиги (18 очков). У «Нефтехимика» 15-я позиция (11 очков).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
23 сент, 18:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:0
Нефтехимик
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Акрон
ФК Нефтехимик
ФК Родина
ФК Шинник
0
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