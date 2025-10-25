Видео
25 октября, 14:30

«Шинник» — «Спартак» Кострома: онлайн-трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» и «Спартак» Кострома сыграют в первой лиге 25 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Шинник» и «Спартак» Кострома сыграют в 16-м туре PARI первой лиги в субботу, 25 октября. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле начинается в 17.00 по московскому времени.

«Шинник» — «Спартак» Кострома: трансляция матча ФНЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Смотреть матч в Ярославле в прямом эфире можно в официальной группе Лиги PARI (первой лиги) в социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Шинник» — «Спартак» Кострома отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Россия. PARI Первая лига. 16-й тур.
25 октября, 17:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:2
Спартак Кс

После 15 туров первой лиги «Шинник» занимает 10-е место с 18 очками, предыдущим соперником ярославцев было «Торпедо» (0:0). У «Спартака» — 29 очков и третья строчка, в предыдущем туре костромичи уступили «Енисею» (0:1).

Первая лига
ФК Спартак (Кострома)
ФК Шинник
