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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 14:45

«Шинник» — «Торпедо»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Шинник» — «Торпедо» пройдет 28 октября в 16:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Шинник».
Фото ФК «Шинник»
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«Шинник» сыграет на своем поле против «Торпедо» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле. Начало — в 16:00 по московскому времени.

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Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Шинник» — «Торпедо» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Торпедо

«Шинник» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Первой лиги России, набрав 20 очков. В активе «Торпедо» на данный момент 21 балл, который позволяет «черно-белым» располагаться на 9-м месте.

Узнать расписание трансляций 16-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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