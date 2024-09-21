«Шинник» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги

«Шинник» примет «Торпедо» в матче 11-го тура первой лиги в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Шинник» — «Торпедо» можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также встречу покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии платной подписки).

Ключевые события игры «Шинник» — «Торпедо» можете изучать в нашем матч-центре.

После 10 туров «Шинник» с 10 очками занимает 15-е место, у «Торпедо» — 20 очков и 2-я строчка в турнирной таблице.