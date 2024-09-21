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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:45

«Шинник» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» и «Торпедо» встретятся в матче первой лиги
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» примет «Торпедо» в матче 11-го тура первой лиги в субботу, 21 сентября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00 по московскому времени.

Трансляцию матча «Шинник» — «Торпедо» можно смотреть в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Также встречу покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен при наличии платной подписки).

Ключевые события игры «Шинник» — «Торпедо» можете изучать в нашем матч-центре.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Торпедо

После 10 туров «Шинник» с 10 очками занимает 15-е место, у «Торпедо» — 20 очков и 2-я строчка в турнирной таблице.

ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник

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