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«Шинник» — «Урал»: смотреть матч первой лиги (ФНЛ)

«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Шинник» встретится с «Уралом» в 18-м туре ФНЛ в воскресенье, 10 ноября. Матч пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 15.00.

Матч «Шинник» — «Урал» можно смотреть в прямом эфире в официальной группе первой лиги в социальной сети «ВКонтакте». Также встречу покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» (по подписке).

Отслеживайте ключевые события игры «Шинник» — «Урал» в матч-центре «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 18-й тур
10 нояб, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
Урал

«Шинник» после 17 туров с 18 очками занимал 15-е место в турнирной таблице первой лиги, в прошлое воскресенье ярославцы обыграли «Черноморец» в Новороссийске (1:0).

У «Урала» — 27 очков и 5-я строчка, в предыдущем туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Родиной» на своем поле (0:0).

ФК Урал
ФК Шинник

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