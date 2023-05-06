КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 17:55

«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после ухода Евсеева

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
«Шинник» — «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»
Telegram Дзен

«Шинник» дома обыграл «Волгарь» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.

Дубль в составе ярославцев оформил Дмитрий Самойлов. У астраханцев отличился Александр Носов.

Это был первый матч «Шинника» после ухода главного тренера Вадима Евсеева, который возглавил «Факел».

«Шинник» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Волгарь» — пятый (44).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 16:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Волгарь

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Нефтехимик» — 2:0.

Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.

«Динамо» идет шестым (43 очка), «Нефтехимик» — восьмой (40).

Россия. ФНЛ. 30-й тур
06 мая, 16:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо
2:0
Нефтехимик
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2022-2023/
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Нефтехимик
ФК Шинник
2
0
Читайте также
Свитер Овечкина снова стал самым продаваемым в НХЛ
Обвиняемых в избиении Шведа арестовали на два месяца. Подробности из зала суда
Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»
«РВ» узнала о начале штурма последнего мощного укрепрайона ВСУ в Артемовске
Погибшим при взрыве авто Прилепина оказался сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хасбик посетил матч ФНЛ «Динамо» — «Нефтехимик»