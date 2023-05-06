«Шинник» победил «Волгарь» в первом матче после ухода Евсеева

Сегодня, 17:55
«Шинник» дома обыграл «Волгарь» в матче 30-го тура первой лиги — 2:1.
Дубль в составе ярославцев оформил Дмитрий Самойлов. У астраханцев отличился Александр Носов.
Это был первый матч «Шинника» после ухода главного тренера Вадима Евсеева, который возглавил «Факел».
«Шинник» с 40 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Волгарь» — пятый (44).
В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «Нефтехимик» — 2:0.
Голы забили Алимхан Зайнивов и Залимхан Юсупов.
«Динамо» идет шестым (43 очка), «Нефтехимик» — восьмой (40).