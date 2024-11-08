Шишкарев — об увольнении Зырянова из «Черноморца»: «Ключевой фактор — ЧП в поезде»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о причинах ухода из клуба тренера Константина Зырянова.

— В первую лигу «Черноморец» вывел Зырянов. В какой момент вы в Константине разочаровались?

— Совокупность причин. Результат, качество игры, инцидент в вагоне-ресторане после разгрома от «Родины»...

— Что за инцидент?

— В поезде Москва — Новороссийск шесть человек нарушили режим. Когда узнал об этом, с ребятами сразу распрощались.

— В той компании был и Зырянов?

— Боже упаси! Только футболисты.

— Раз до вас дошло, они что, буянили? Посуду били?

— Хамили проводникам. Явно перебрали.

— Вы поняли, что команда неуправляемая?

— Над этим даже размышлять не стал. Все и так очевидно. К тому же мне показалось, что разлука с семьей, которая осталась в Питере, дается Зырянову очень тяжело. В такой ситуации действительно сложно разорваться.

— Сам Зырянов говорил в интервью: «Кандидатура преемника была давно согласована. Ждали громкой осечки».

— Неправда! В этой истории ключевой фактор — ЧП в поезде. Дальше тянуть уже не имело смысла. Меня в интервью Константина больше задела фраза, что из «Черноморца» уволили через СМС.

— А на самом деле?

— Я объявил ему: «Константин Георгиевич, решение принято. Если будет желание, можем попозже созвониться». Все! Время спустя мы встретились в Питере на матче «Зенит» — «Спартак». Тепло пообщались, сфотографировались...