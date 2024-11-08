Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:20

Шишкарев — об увольнении Зырянова из «Черноморца»: «Ключевой фактор — ЧП в поезде»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Константин Зырянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о причинах ухода из клуба тренера Константина Зырянова.

— В первую лигу «Черноморец» вывел Зырянов. В какой момент вы в Константине разочаровались?

— Совокупность причин. Результат, качество игры, инцидент в вагоне-ресторане после разгрома от «Родины»...

— Что за инцидент?

— В поезде Москва — Новороссийск шесть человек нарушили режим. Когда узнал об этом, с ребятами сразу распрощались.

— В той компании был и Зырянов?

— Боже упаси! Только футболисты.

— Раз до вас дошло, они что, буянили? Посуду били?

— Хамили проводникам. Явно перебрали.

— Вы поняли, что команда неуправляемая?

— Над этим даже размышлять не стал. Все и так очевидно. К тому же мне показалось, что разлука с семьей, которая осталась в Питере, дается Зырянову очень тяжело. В такой ситуации действительно сложно разорваться.

— Сам Зырянов говорил в интервью: «Кандидатура преемника была давно согласована. Ждали громкой осечки».

— Неправда! В этой истории ключевой фактор — ЧП в поезде. Дальше тянуть уже не имело смысла. Меня в интервью Константина больше задела фраза, что из «Черноморца» уволили через СМС.

— А на самом деле?

— Я объявил ему: «Константин Георгиевич, решение принято. Если будет желание, можем попозже созвониться». Все! Время спустя мы встретились в Питере на матче «Зенит» — «Спартак». Тепло пообщались, сфотографировались...

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»
Константин Зырянов
Футбол
Первая лига
ФК Черноморец (Новороссийск)
Сергей Шишкарев

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Сегодня
Вчера
Неделя