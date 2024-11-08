Шишкарев — о новом стадионе в Новороссийске: «Склоняюсь к Малой земле. Тогда и вместимость будет не 12 тысяч, а 18-20»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, когда в Новороссийске будет построен новый стадион.

— Когда в Новороссийске появится новый стадион?

— Я понимаю, если выйдем в РПЛ, на «Центральном» нам позволят играть от силы год. Значит, нужно поскорее определиться, где будет новая арена. И приступать к строительству.

— В чем проблема?

— Варианта два. Можно полностью снести старый стадион и там же возвести новый. Место чудесное, намоленное, да и с точки зрения локации — идеальное. Самый центр! Но для строительных работ это минус. Как их вести? В Новороссийске с утра до вечера жуткие пробки. Значит, работать придется ночью — возить бетон, вбивать сваи. Жители окрестных домов нас проклянут.

Поэтому я склоняюсь к Малой земле, территории района Алексино. Тогда и вместимость будет не 12 тысяч, а 18-20. Но нужно принимать решение совместно с губернатором. Ждем его в Новороссийске.

— Цена вопроса?

— Пока непонятно. Зависит все не только от вместимости, но и от множества других нюансов. Я же параллельно собираюсь строить в Новороссийске современную гандбольную арену для «Черноморочки». В моей компании два главных инженера. Один говорит: «За 400 миллионов рублей сделаю отличный зал на 2000 мест». Второй предлагает не менее интересный проект. Но на 1500 зрителей.

— Дешевле?

— Наоборот, дороже! 2 миллиарда! Вот и думай...