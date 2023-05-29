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Сегодня, 12:30

Шишкарев заявил, что «Черноморец» поступательно будет двигаться к РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный продюсер продюсерского центра «Сделано в «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что новороссийский футбольный клуб «Черноморец» ставит перед собой цель попасть в число участников РПЛ.

«Состав будет серьезно обновлен. Перед командой стоят новые задачи, она будет играть на другом уровне, которому должны соответствовать футболисты. Однако костяк останется, по этому вопросу, безусловно, определяющим будет мнение главного тренера команды Константина Зырянова. Мы не ставим цель задержаться в Первой лиге. Однако и форсировать события при постановке задач не будем, планируем поступательно двигаться к РПЛ», — приводит слова Шишкарева ТАСС.

«Черноморец» обеспечил себе участие в Первой лиге в сезоне-2023/24, команда заняла первое место в группе 1 Второй лиги.

Источник: https://tass.ru/sport/17867801
Футбол
Первая лига
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