Штрейнбрехер возглавил «Енисей»

Российский специалист Эдуард Штрейнбрехер возглавил «Енисей», сообщается на официальном сайте клуба.

«Эдуард Гейнрихович — коренной красноярец, болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016-м возглавил основную команду. Мы в вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперед, к новым победам», — говорится в сообщении клуба.

Штрейнбрехер работал в тренерском штабе «Енисея» с лета 2022 года. В данный момент 48-летний специалист получает лицензию UEFA Pro.