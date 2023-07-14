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Сегодня, 11:22

Штрейнбрехер возглавил «Енисей»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Эдуард Штрейнбрехер возглавил «Енисей», сообщается на официальном сайте клуба.

«Эдуард Гейнрихович — коренной красноярец, болельщики помнят его по игре за красноярский «Металлург». В молодости играл в Германии. После завершения карьеры футболиста Штейнбрехер на протяжении нескольких лет был тренером-преподавателем в калининградской «Балтике», а в 2016-м возглавил основную команду. Мы в вас верим, Эдуард Гейнрихович! Вперед, к новым победам», — говорится в сообщении клуба.

Штрейнбрехер работал в тренерском штабе «Енисея» с лета 2022 года. В данный момент 48-летний специалист получает лицензию UEFA Pro.

Источник: https://t.me/EniseyFC/4482
ФК Енисей
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