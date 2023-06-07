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Сегодня, 16:48

Сиукаев: «Алании» отказывают сыграть стыки на стадионе в Грозном, но отдают место командам без своего стадиона»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на решение РФС не выдавать клубу лицензию для участия в РПЛ, из-за чего команду не допустили к стыкам.

«Несправедливо, когда нам отказывают сыграть стыковые матчи на стадионе в Грозном и отдают наше место командам без своего стадиона. Вы понимаете, о каких командах я говорю. Мы писали письма лично Дюкову и просили разрешить провести матчи на стадионе в Грозном, который в 100 км от нас, но получили отказ. Это очень печально для нашей команды, которая заслужила стыковые матчи своей игрой. Отказ в лицензии связан с отсутствием стадиона. Мы просили провести полсезона на арендованной арене, но лицензию нам не дали. Я бы понял, если бы мы на несколько лет просили переехать, но тут только полсезона. Но жизнь на этом не заканчивается, сейчас у наших игроков отпуск. А 19-го числа у нас начинается сбор, будем готовиться к новому сезону, где снова попробуем пробиться на верхние позиции», — цитирует Сиукаева Sport24.

«Алания» заняла третье место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако команда не сможет принять участия в стыковых матчах за право выхода РПЛ. РФС отказал владикавказскому клубу в выдаче лицензии для участия в чемпионате России из-за неготовности стадиона в родном городе.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-07-direktor-alanii-nam-otkazyvayut-sygrat-stykovyye-matchi-v-groznom-no-nashe-mesto-otdayut-komandam-bez-stadiona
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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